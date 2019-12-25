Жителям Уосау впервые за 57 лет разрешили играть в снежки (ВИДЕО)

Американский город Уосау (Висконсин) отменяет принятый в 1962 закон, согласно которому на его территории запрещается играть в снежки. О курьезном запрете пишут СМИ.

Как сообщает The New York Times, 57 лет назад власти города законодательно запретили "бросать или выстреливать любым предметом, стрелой, камнем, снежком и иным снарядом, с помощью рук или любыми другими способами, в любое другое лицо".

Однако в результате на протяжении десятилетий Уосау становился объектом насмешек, так что теперь руководство города решило отменить устаревший закон, который к тому же неоднократно нарушался.

Департамент полиции Уосау опубликовал ролик, в котором замглавы городской полиции Мэтт Барнс объясняет особенности курьезного запрета - а за его спиной полицейские играют в снежки, целясь и в него самого.

Одна из самых популярных зимних забав станет легальной в Уосау с 1 января.