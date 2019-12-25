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Грабитель "взял" банк и разбросал деньги, поздравляя прохожих с Рождеством в США

Грабитель &quot;взял&quot; банк и разбросал деньги, поздравляя прохожих с Рождеством в США

Грабитель ворвался в отделение Academy Bank в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо и, угрожая оружием, потребовал наличные. Получив деньги, он выбежал на улицу и подбросил купюры в воздух со словами: "Счастливого Рождества!", а затем направился в ближайшую кофейню, где и дождался прибытия полицейских.

Прибывшим правоохранителям сопротивления он не оказал и добровольно последовал в участок. Оружия при нем не оказалось.

По словам свидетелей, прохожие собрали разбросанные грабителем деньги и вернули их банку, однако часть наличности исчезла. Сумма пропажи не уточняется, пишет Reuters.

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Вестник Кавказа

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