Младенческая смертность вышла на исторический минимум в России

Уровень младенческой смертности за январь-октябрь уходящего года оказался самым низким за всю историю Российской Федерации. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Уровень младенческой смертности, смертности от туберкулеза за 10 месяцев наименьший за всю историю РФ", - приводит ее слова РИА Новости.

Голикова добавила, что полученный показатель смертности от сердечно-сосудистых и онкозаболеваний может быть частично связан с неверным кодированием причин смерти в предыдущие периоды. Она пояснила, что с октября прошлого года правительство совместно с регионами запустило выверку данных причин смертности, в результате которой были найдены дефекты в кодировании.