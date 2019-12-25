Чем опасна для России "европейская зима"?

Руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Елена Бурцева сообщила о том, что теплая погода в зимние месяцы создает благоприятную среду для распространения ОРВИ и гриппа, - заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.

По ее словам, именно относительно высокие для декабря температуры привели к росту в этом году вирусных заболеваний, передает "Вечерняя Москва".

Синоптики отмечают, что высокие температуры в центральной части России связаны с приходом циклона с севера.