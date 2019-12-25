Голикова: в России сохраняется проблема медицинских кадров

Вице-премьер России Татьяна Голикова на совете при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам завила что в России сохраняется тревожная ситуация с медицинскими кадрами. Она уточнила, что в нынешнем году в отрасль были привлечены более 9 тыс медработников, однако по различным причинам столько же ушло из сферы.

Она отметила, что для решения данной проблемы дополнительно к уже предусмотренным в нацпроектах мерам предлагается привлечь врачей частной медицины, которых сейчас более 86 тыс.

"Такой проект стартует в 2020 году", - приводит РИА Новости слова Голиковой.