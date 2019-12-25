Поезд "Таврия" отправился обратно в Петербург

Прибывший первым к Крым по мосту через Керченский пролив пассажирский поезд отправился обратно в Санкт-Петербург.

"По данным на 12:30 мск, на поезд №8 сообщением Севастополь - Санкт-Петербург продано 670 билетов. Из Севастополя в нем отправятся в путь 367 пассажиров, в Симферополе на поезд сядут 217 человек, на других станциях Крыма - еще 86 пассажиров", - рассказали в пресс-службе "Крымской железной дороги".

На перроне во врем отправления состава звучала композиция "Прощание славянки".

Поезд, получивший имя "Таврия", состоит из 17 вагонов, рассчитанных на более чем 600 пассажиров. Он преодолевает расстояние от Севастополя до Петербурга - 2 471 км - примерно за 43 часа, передает "Интерфакс-Юг".