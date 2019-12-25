АТОР прогнозирует кардинальное изменение туроператорского рынка

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что в начале 2020 года классический туроператорский рынок в РФ будет меняться.

По ее словам, это произойдет во многом под влиянием быстрого развития технологий и средств коммуникаций.

"Рынок технологий развивается настолько быстро, а средства коммуникаций становятся настолько значимыми для туристов, что классический туроперейтинг явно будет изменен. Этот процесс начнется уже через несколько дней после начала 2020 года", - подчеркнула она на брифинге "Новая эпоха туристической отрасли. Что ждет нас в 2020 году".

По словам Ломидзе, на сегодняшний день можно только примерно прогнозировать, каким образом будет меняться рынок. Она добавила, что стандартная схема пакетных туров недостаточно эффективна и не интересная части туристам, передает РИА Новости.