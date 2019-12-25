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Путин потребовал ускорить российскую экономику

Путин потребовал ускорить российскую экономику

Президент России Владимир заявил на сегодняшней встрече с членами правительства, что необходимо увеличить темпы экономического роста в стране.

"Очевидно, что тех темпов роста, которых мы достигли, нам недостаточно", - цитирует его РИА Новости.

Глава государства напомнил, что об этом уже не раз говорили. Он призвал сделать все возможное, чтобы нарастить темпы роста экономики, а также улучшить ее структуру и качество. При этом Путин отметил, что этому посвящены национальные проекты и цели развития.

"Вместе будем работать над тем, чтобы двигаться дальше по достижению этих целей", - заключил российский лидер.

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