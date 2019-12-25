Казахстан заберет назад часть земель у Байконура

Казахстан внес изменения в договор аренды комплекса "Байконур", заключенный с Россией 10 декабря 1994 года, соответствующее распоряжение подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Президентским указом из российской аренды выводится 11,6 тыс га земли, сообщили в пресс-службе Акорды.

Уточняется, что в общей сложности Казахстан вернет себе из российской аренды четыре земельных участках. Два участка площадью 1 740 га выводятся из аренды для расширения поселка Торетам Кармакшинского района, еще два площадью 9 950 га – для строительства и эксплуатации международного транзитного коридора Западная Европа - Западный Китай, железной дороги Алматы - Москва и для линейной части газопровода Бейнеу - Шымкент.

Выводу земли предшествовала экологическая экспертиза. После ратификации соглашения Минсельхоз Казахстана проведет дополнительный анализ земель на соответствие экологическим нормам, передает Спутник-Казахстан.

Согласно договору аренды от 10 декабря 1994 года, правительство России приняло на себя обязательства о поддержании и развитии материально-технической, технологической и научно-исследовательской базы "Байконура". В 2004 году Казахстан и Россия подписали соглашение о продлении аренды комплекса до 2050 года.