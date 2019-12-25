Жириновский выступил за сокращение срока президентства

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что сто срок полномочий президента России можно сократить с шести до пяти лет.

"Я предлагаю везде пять лет: Госдума, губернаторы и президент - пять лет", - цитирует политика РИА Новости.

Помимо этого, Жириновский отметил, что необходимо убрать оговорку "подряд" из Конституции по вопросу возможности занимать высшую руководящую должность в стране.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, состоявшейся на прошлой неделе, заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".