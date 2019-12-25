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Поклонская призвала Киев вместо возмущения поездом осудить Порошенко

Поклонская призвала Киев вместо возмущения поездом осудить Порошенко

Зампред комитета по международным делам Госдумы Наталья Поклонская посоветовала киевским властям навести порядок на Украине и "избавиться от националистической чумы". Таким словами парламентарий прокомментировала возбуждение прокуратурой Украины уголовного дела после прибытия в Крым поезда из Санкт-Петербурга.

Она также призвала Киев вместо этого возбудить уголовное дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко.

"Предлагаю украинским следственным органам выбросить все подобные "уголовные дела" и принять решение о возбуждении одного уголовного производства в отношении Порошенко и компании по факту государственного переворота и вооруженного захвата власти", - заявила она.

Поклонская подчеркнула, что это станет единственно верным решением для Киева в сложившейся ситуации, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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