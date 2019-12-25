Поклонская призвала Киев вместо возмущения поездом осудить Порошенко

Зампред комитета по международным делам Госдумы Наталья Поклонская посоветовала киевским властям навести порядок на Украине и "избавиться от националистической чумы". Таким словами парламентарий прокомментировала возбуждение прокуратурой Украины уголовного дела после прибытия в Крым поезда из Санкт-Петербурга.

Она также призвала Киев вместо этого возбудить уголовное дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко.

"Предлагаю украинским следственным органам выбросить все подобные "уголовные дела" и принять решение о возбуждении одного уголовного производства в отношении Порошенко и компании по факту государственного переворота и вооруженного захвата власти", - заявила она.

Поклонская подчеркнула, что это станет единственно верным решением для Киева в сложившейся ситуации, передает РИА Новости.