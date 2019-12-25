Турция в рамках подготовки к Евро-2020 сыграет с Азербайджаном

В мае 2020 года в Анталье состоится футбольный матч между сборными Турции и Азербайджана. Об этом сообщил главный тренер турецкой сборной Шенол Гюнеш.

По его словам, встреча состоится в рамках подготовки сборной Турции к чемпионату Европы 2020 года. Матч запланирован на 26 мая.

Также подопечные Гюнеша сыграют с Хорватией (1 июня) и Ирландией (4 июня).

Напомним, сборная Турции проведет два матча групповой стадии Евро-2020 на Олимпийском стадионе в Баку против Уэльса (17 июня) и Швейцарии (21 июня).