Власти Тбилиси достроят "недострои"

В Тбилиси с февраля 2020 года стартует масштабная программа возобновления строительства незавершенных объектов компании "Свети", сообщил мэр города Каха Каладзе.

Он уточнил, что выполнение обязательств перед обманутыми дольщиками взяла на себя строительная компания M2. По словам главы Тбилиси, в общей сложности квартиры будут предоставлены около 2,5 тыс семей, инвестиционная стоимость проекта оценивается в 250 млн лари ($86 млн).

При этом руководители компании "Свети" Гиви Джибладзе и Торнике Джанелидзе в июле были признаны судом виновными в присвоении более 3,3 млн лари (более $1,1 млн) денег дольщиков и приговорены к 8 и 6,5 годам лишения свободы, передает Спутник-Грузия.