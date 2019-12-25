В Пятигорске пенсионер едва не погиб под поездом

В Пятигорске сотрудник МВД и случайный прохожий спасли пенсионера, едва не попавшего под электричку. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СКФО.

Уточняется, что сотрудник линейного отдела полиции Индрис Жангериев увидел, как пожилой мужчина упал с перрона на железнодорожное полотно в тот момент, когда к станции уже приближалась электричка.

"Полицейский бросился на помощь гражданину, а его напарник побежал в сторону приближающегося электропоезда, подавая машинисту знак экстренной остановки. За секунды до прибытия локомотива полицейский вместе с другим очевидцем происшествия подняли с рельс человека и отвели его на безопасное расстояние", - сообщили в МВД.

Позднее было установлено, что пенсионер проблемы со зрением, он оступился и в результате падения сломал два ребра.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, участвовавшему в спасении пенсионера, чтобы выразить ему благодарность, передает РИА Новости.