С нового года в Москве подорожает эвакуация авто

В Москве с 1 января 2020 года будет проиндексирована стоимость перемещения и хранения автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе "Московского паркинга".

Уточняется, что тариф изменен с учетом инфляции и пересчета экономически обоснованной цены, однако в среднем он останется на 40% ниже для самых распространенных машин.

В "Московском паркинге" уточнили, что пересмотр стоимости связан с увеличением реальных затрат города: стоимости топлива, заработной платы водителей и техников, а также средств, затрачиваемых на ремонт и обслуживание эвакуаторов.

Согласно данным пресс-службы, льготная стоимость перемещения транспортных средств категории А и В с мощностью двигателя до 80 л.с. с 1 января 2020 года составит 3,4 тыс рублей, категории В с мощностью двигателя от 80 л.с. до 250 л.с. – 5,4 тыс рублей, категории В с мощностью двигателя свыше 250 л.с., за исключением грузовых автомобилей, – 7,6 тыс рублей. Для грузовых и негабаритных автомобилей стоимость перемещения составит 50,6 тыс рублей, передает РИА Новости.