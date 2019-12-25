В Сочи почтили память жертв крушения Ту-154

В Сочи жители города и родственники погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем в третью годовщину трагедии возложили венки к памятнику жертвам трагедии.

Открыл церемонию реквием, написанный после трагедии. По словам заместителя главы города Константина Чеботаря, сочинцы разделили это горе и скорбь с родными и близкими погибших.

"Они несли цветы к импровизированным мемориалам во всех районах города и даже после новогодних праздников приходили к ним, чтобы почтить память погибших. В Сочи есть стела. Она стоит в сквере рядом с другими памятниками. И наши жители и гости курорта всегда могу принести сюда цветы", - приводит РИА Новости слова Чеботаря.

Напомним, 25 декабря 2016 года Ту - 154, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море. На борту находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и двое федеральных госслужащих. Все они погибли.