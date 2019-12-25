Москвичей ждет теплая новогодняя ночь

В новогоднюю ночь в Москве ожидается теплая погода, температура будет близкая к нулю. Об этом сообщили в Росгидромете.

Согласно прогнозу синоптиков, на уходящей неделе температура опустится до -5 градусов ночью и до -3 днем. Также выпадет снег, однако ближе к Новому году он растает.

30 и 31 декабря температура будет близкая к нулю. Возможно будет небольшой минус ночью и небольшие осадки в виде мокрого снега, передает РИА Новости.