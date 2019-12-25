Немцы доверяют Меркель меньше, чем Макрону – опрос

Французский президент Эммануэль Макрон вызывает у граждан Германии больше доверия, чем канцлер ФРГ Ангела Меркель, свидетельствуют данные опроса британской исследовательской компании Kantar.

Исследование установило, что доверие к Микрону испытывают 57% респондентов, тогда как к Меркель - на 4% меньше. При этом 44% заявили, что их доверие к канцлеру "скорее низкое", тогда как в отношении французского лидера такое мнение выразили 32% опрошенных.

Опрос проводился с 12 по19 декабря, в нем приняли участие 1024 респондента, передает РИА Новости.