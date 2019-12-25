У российских пенсионеров может появиться "новогодний капитал"

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать для одиноких пенсионеров "новогодний капитал", который позволит им приобрести все необходимое к празднику.

"С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется. Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России", - написал Чернышов в обращении, которое он направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину, передает RT.

В обращении депутата не уточняется, о каком размере выплат идет речь.