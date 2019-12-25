Галкин объяснил, почему не дает концерты в Чечне

Юморист Максим Галкин в эфире программы "А поговорить?" на YouTube рассказал журналистке Ирине Шихман, почему он отказывается выступать с концертами в Чечне.

По его словам, он слишком говорлив, поэтому боится сказать что-то лишнее. "Я очень дипломатичный человек, но все-таки люблю некую свободу высказываний. Что-то не то скажу, и это не так воспримут. А объяснять, извиняться я ужасно не люблю. Я привык отвечать за свои слова. Сказал - значит, сказал", - объяснил артист.

"Я вижу, что артисты которые туда ездят, немного "царедворствуют". Я не умею. И я не могу в этот хор. У меня голос будет выдаваться из этого хора", - добавил Галкин.