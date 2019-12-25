Российские беспилотники будут с 2020 года спасать людей

Со следующего года в России для поиска и спасения людей будут применяться беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщили в госкорпорации "Ростех".

Разработкой автономного передвижного комплекса занимается холдинг "Росэлектроника", входящий в госкорпорацию.

"Комплекс состоит из мобильного командного пункта на базе шасси КамАЗ повышенной проходимости и беспилотника коптерного типа, способного выполнять полеты длительностью до 30 минут на расстояние до 17,5 км. Опытные испытания изделия пройдут в первом квартале 2020 года", - отмечается в релизе.

В "Ростехе" уточнили, что комплекс будет предназначен для поиска людей, заблудившихся в лесах или оказавшихся в бедственном положении в результате чрезвычайных ситуаций. "В ходе спасательной операции машина с беспилотником на борту выезжает в район поиска, и БПЛА выполняет с воздуха оперативную разведку местности. Коптер развивает скорость до 70 км/ч и может совершать полет как под управлением оператора, так и в автономном режиме", - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы госкорпорации.