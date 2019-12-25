В Араратской области бизнесмен натравил на журналистов местных жителей

В общине Овташен в Араратской области Армении накануне несколько десятков жителей напали на журналиста телеканала "Кентрон" Артура Акопяна и оператора Симика Маиляна. Они били их, повредили технику - съемочной группе удалось чудом спасти часть снятых кадров, в которых виден факт насилия. Журналистские организации Армении выступили с заявлением по поводу нападения.

"Журналистские организации выражают свою обеспокоенность в связи с препятствованием профессиональной журналистской деятельности и насилием. Требуем от правоохранительных органов предпринять меры для выявления и призванию к ответственности всех виновных", - отмечается в заявлении, передает "Новости-Армения".

Заявление подписали представители Комитета по защите свободы слова, Ереванского пресс-клуба, Центра медиаинициатив, Клуба журналистов "Аспарез", Центра свободы информации, Клуба общественной журналистики, общественной организации "Журналисты во имя будущего", общественной организации "Журналисты во имя прав человека", пресс-клуба Гориса.

Сотрудники телекомпании в числе других представителей СМИ отправились в Овташен, чтобы освещать проблемы, возникшие вокруг рыбоводческого хозяйства, принадлежащего директору концерна "Мульти Груп" Седраку Арустамяну, - рассказала директор новостного агентства "Эпикентрон" Вардуи Мелитонян, добавив: на сохранившихся кадрах видно, что нападение со стороны жителей было целенаправленным – они препятствовали работе съемочной группы конкретного телеканала.