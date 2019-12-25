Неизвестные силы выжгли в Китае двухкилометровый кратер

На северо-востоке Китая геохимики обнаружили гигантский кратер диаметром 1850 м и глубиной до 150 м. По информации СМИ, он появился в меловом периоде (145-66 млн лет назад – прим ред) в результате падения огромного метеорита.

Кратер расположен в районе Малого Хингана в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.

Отмечается, что эрозия разрушила лишь треть кратера, остальная поверхность образования сохранилась достаточно хорошо.

Геохимики выяснили, что в кратере раньше находилось озеро, которое высохло 10 тыс лет назад. Точную дату появления кратера ученые назвать пока не могут.

По словам одного из исследователей кратера, профессора Мин Чэня, находка может представить доказательства того, на территории современного Китая в меловом периоде существовал ледник.

"Она также может стать для науки "естественной лабораторией по изучению кратеров", расширить сферу наших познаний в области планетоведения и геологии", - приводит ТАСС слова ученого.