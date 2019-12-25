Житель Астраханской области получил шесть лет за финансирование ИГИЛ

Житель Астраханской области был приговорен к шести годам колонии общего режима за пособничество террористам, хранение боеприпасов и наркотиков, соответствующее постановление вынес Южный окружной военный суд.

Уточняется, что подсудимый, находясь в Астрахани, перечислил полученные о неизвестных лиц средства на счет подразделения запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

Кроме того, он перевозил в автомобиле боеприпасы и хранил при себе наркотики, передает "Интерфакс-Юг".