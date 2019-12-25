Директор завода "Рычал-Су" ответит в суде за неуплату налогов

В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении директора ОАО "Завод минеральных вод "Рычал-Су", - сообщил источник в правоохранительных органах республики.

Руководителя предприятия заподозрили в совершении преступления по ст. 199 (Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией) УК РФ. По версии следственных органов, в 2016 году он не оплатил в пользу республиканского бюджета налогов на 171 млн рублей, тогда как прибыль предприятия в тот год составила 657 млн рублей, - передает "АиФ-Дагестан".

Ход расследования уголовного дела контролирует председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.