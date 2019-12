Алжир остался без Салаха, Ливан – без Харири, Ирак – без Абдул-Махди

В Алжире объявили о смерти начальника Генштаба Ахмеда Гаида Салаха, сыгравшего главную роль в процессе смены власти в стране, и эксперты теперь опасаются за стабильность в Северной Африке. В уходящем году массовые протесты в странах Ближнего Востока и Северной Африки стали причиной двух знаковых отставок – ливанского премьера Саада Харири и его иракского коллеги Адиля Абдул-Махди, не сумевших справиться с экономическим кризисом в своих странах. Именно экономическими, а не идеологическими проблемами The Arab Weekly в статье Arab street protests are not about ideology объясняет народные выступления, продолжающиеся со времени арабской весны.

Мировой финансовый кризис разразился в арабских странах в 2008 году, уничтожив диктаторские режимы. Некоторые эксперты считают революцию в Тунисе заговором, поскольку не поддавался объяснению тот факт, что революции начались именно с Туниса, считавшегося образцом успеха, дисциплины, безопасности, образования и здравоохранения. Но будучи образцовым государством, Тунис был оказался вероятным кандидатом для начала революций ”арабской весны”. Экономика Туниса зависела от экспорта сельскохозяйственной продукции в Европу и притока европейских туристов, поэтому нет ничего необычного в том, что страна стала первым арабским государством, которое пострадало от последствий экономического кризиса. Трех лет (2008-2011) оказалось достаточно для того, чтобы мировой экономический кризис поразил Тунис.

За несколько дней до наступления 2011 года молодой тунисец Мохаммед Буазизи, предавший себя огню, обрел множество последователей - многие молодые люди поджигали себя из-за хронических экономических трудностей. Последней жертвой стал 25-летний мужчина, который отважился на самосожжение в отчаянном протесте против плохих условий жизни. Он умер 29 ноября…

После свержения президента Зина эль-Абидина Бен Али в Тунисе в Египте пало правительство Хосни Мубарака. В других странах, таких как Сирия, Йемен и Ливия, протестные движения против властей переросли в гражданские войны, продолжающиеся по сей день. Последним дополнением к списку арабских стран, переживающих ”хлебные протесты”, стал Ливан. 17 октября правительство Ливана объявило о новом налоге на звонки через интернет-приложения для обмена сообщениями. Мера была введена в контексте крайне острого экономического кризиса, и, хотя впоследствии налог был отменен, он вызвал бурную реакцию среди ливанцев, которые сразу же вышли на улицы.

В течение нескольких десятилетий ливанцы были разделены политикой, сектами и идеологиями, но экономический кризис, безработица и бедность объединили граждан страны. Десятки тысяч ливанцев собрались в Бейруте, Триполи, Тире и Баальбеке, требуя отставки коррумпированного и некомпетентного правящего класса.

Ливанцы тоже выражали протест посредством суицида. В феврале Джордж Зурейк поджег себя на школьном дворе, поскольку не мог оплачивать обучение дочери. Другой ливанец повесился на заднем дворе своего дома, потому что не смог купить бутерброд за полдоллара для своей дочери.

29 октября премьер-министр Ливана Саад Харири подал в отставку, но протесты продолжаются - митингующие требуют создания независимого правительства с квалифицированными министрами.

Одновременно тысячи жителей Багдада и юга Ирака протестуют против коррупции, безработицы и недостаточного уровня государственных услуг. Демонстрации сопровождаются маршами, участники которых призывают к свержению режима. Демонстранты раскритиковали Иран, имеющий влияние в Ираке, и подожгли иранское консульство. Число погибших в результате репрессий на фоне протестов в Багдаде и южных городах достигло сотен человек, тысячи были ранены. Отставка иракского премьер-министра Адиля Абдул-Махди не успокоила протестующих, поскольку на улицах уже пролилась кровь.

В свое время в результате народных протестов были отстранены от власти лидеры, десятилетиями правившие в Судане и Алжире. В декабре 2018 года тысячи суданцев вышли на улицы, чтобы выразить протест против увеличения стоимости хлеба в три раза. Демонстрации стали проводиться еженедельно и вскоре митингующие потребовали отставки Омара аль-Башира, который правил 30 лет.

22 февраля в Алжире демонстранты вышли на улицу, чтобы отклонить кандидатуру президента Абдельазиза Бутефлики, баллотировавшегося на пятый срок. 2 апреля Бутефлика подал в отставку под давлением улицы и армии. Тем не менее множество демонстрантов продолжает выходить на улицы каждую пятницу, настаивая на отставке всех деятелей ”коррумпированного режима”, в том числе Ахмеда Гаида Салаха.

Так или иначе, отличительной чертой протестов, известных как революции ”арабской весны”, остается отсутствие идеологии.