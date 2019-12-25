Главная » Новости

Военнослужащие Армении пострадали в Ванадзоре

Военнослужащие Армении пострадали в Ванадзоре

В Ванадзоре произошло ДТП в результате которого пострадали двое военнослужащих контрактной службы, сообщает криминальная хроника

По имеющейся информации, авария произошла сегодня утром около 08:10 часов.

Автомобиль BMW на улице Агаян выехал с проезжей части дороги и врезался в дерево, в результате чего водитель и пассажир с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Разлетевшиеся части автомобиля повредили окна ближайшего дома и припаркованный рядом автомобиль. В настоящее время устанавливаются личности пострадавших, передает Спутник-Армения.

855 просмотров



Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!