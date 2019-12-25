В Москве на складе рухнули перегородки на площади 400 кв м

На юго-востоке Москвы в производственно-складском помещении произошло обрушение металлических перегородок на площади 400 кв. м. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

"По улице Стахановской, дом 22, строение 1а, между первым и вторым этажами произошло обрушение металлических перегородок на площади 400 кв. м. По предварительным данным, пострадал один человек", - отметил он.

По его словам, из здания были эвакуированы 20 человек, в настоящее время устанавливается вероятность нахождения людей под завалами, передает ТАСС.