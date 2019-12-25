Гендиректора строительной компании в КБР уличили в мошенничестве

Генерального директора строительной компании в Кабардино-Балкарии (КБР) подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по республике.

"В 2017-2018 годах подозреваемый фиктивно трудоустроил 13 жителей КБР с целью оформления на них кредитов. B последующем, предоставив ложные сведения o заработной плате, эти граждане составили заявки на получение потребительских кредитов, и на основании предоставленных документов банк выдал им более 56 млн рублей, 32 млн из которых были похищены", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

В отношении руководителя строительной компании возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", сам он задержан.