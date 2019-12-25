Козак: Россия и ЕС найдут способ достроить "Северный поток-2"

Российская сторона вместе с европейскими партнерами найдет способ завершить прокладку газопровода "Северный поток-2", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Мы уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, с Евросоюзом, мы решим эту проблему и найдем компромисс", - отметил он в ответ на вопрос о перспективах проекта на фоне вступления в силу американских санкций и прекращения выполнения подрядчиком строительных работ.

При этом Козак отметил, что давление на проект со стороны США будет расти.

"Но возможности этого давления тоже не безграничны, с учетом позиции ключевых стран Европейского союза, которые заинтересованы в том, чтобы получить энергетическую безопасность на необходимом уровне", - приводит РИА Новости слова вице-премьера.

Напомним, компания Allseas, осуществляющая прокладку газопровода по дну Балтийского моря, уже прекратила работы под действием санкций США.