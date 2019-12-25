Нурмагомедов признан самым доминирующим бойцом в истории UFC

Телеканал ESPN составил рейтинг лучших бойцов в MMA за последнее десятилетие. В ТОП-3 вошли россиянин Хабиб Нурмагомедов, а также американцы Джон Джонс и Деметриус Джонсон.

По данным источника, в список лучших не попали некоторые именитые спортсмены, поскольку их главные достижения пришлись на период до 2010 года.

"Хабиб Нурмагомедов - самый доминирующий боец в истории UFC. В начале десятилетия он был неизвестным, однако теперь стал одним из самых популярных спортсменов на планете. Ни у одного бойца нет рекорда 28−0, в UFC у него 12 побед, ни одного поражения и всего один проигранный раунд из 36. Наслаждайтесь, потому что мы никогда не увидим такого доминирования внутри восьмиугольника", - говорится в сообщении.

Хабиб Нурмагомедов дебютировал в ММА в 2008 года. Под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выступает с 2012 года.

Напомним, 18 апреля 2020 года Хабиб Нурмагомедов сразится с американцем Фергюсоном. Бой состоится на турнире UFC 249 в Бруклине (Нью-Йорк, США), где свои матчи проводит команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Нью-Йорк Айлендерс (New York Islanders).