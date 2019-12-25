Прокуратура Украины завела дело после приезда российского поезда в Крым
Прокуратура Украины возбудила уголовное дело после прибытия первого поезда в Крым из Санкт-Петербурга.
"Сегодня, 25 декабря 2019 года, прокуратура АР Крым (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с Россией) зарегистрировала уголовное дело по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь государственной границы Украины через Керченский мост", - сообщили в пресс-службе украинского надзорного ведомства.
В прокуратуре подчеркнули, что уголовное дело было заведено по статье "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", что карается лишением свободы сроком до пяти лет, передает РИА Новости.
Вестник Кавказа
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