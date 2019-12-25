Пожар в Лазаревском районе Сочи тушат с вертолета

Спасатели привлекли для тушения лесного пожара в Лазаревском районе Сочи авиацию, - сообщил заместитель начальника по оперативному реагированию ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Потахов.

"На данный момент спланировано применение авиации для мониторинга и тушения пожара", - заявил Потахов, передает РИА Новости.

К тушению привлечен вертолет Ка-32 с ВСУ-5. Для ликвидации привлекается от РСЧС 77 человек и 12 единиц техники, - сообщили в ведомстве.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", огонь вспыхнул в Лазаревском районе накануне поздно вечером, после чего были выставлены посты в населенных пунктах для проведения окарауливания. Площадь активного горения составляет 800 кв м.