Вагит Алекперов сообщил о двух новых проектах ЛУКОЙЛа в Азербайджане

Глава нефтяного концерта ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов анонсировал два новых проекта компании в Азербайджане.

"В Азербайджане у нас сейчас идет переговорный процесс, который мы надеемся быстро завершить в первом квартале 2020 года. Нас интересуют два проекта, но пока я не буду их называть, договоры по ним еще не подписаны", - заявил он в интервью изданию "Ъ".

Алекперов также напомнил, что ЛУКОЙЛ делал свои первые проекты в Азербайджане и в Казахстане, поэтому прекрасно знает эти провинции. "На сегодня, наверное, мы единственные, кто погружен в геологию и в палеоформирование запасов углеводородов в Каспийском бассейне, который мы в свое время изучали очень детально. Это позволило нам сконцентрироваться на наиболее эффективных месторождениях", - поведал он.

Говоря о развитии сотрудничества с Казахстаном, глава ЛУКОЙЛа сообщил, что компания подписала большое соглашение по изучению огромной территории республики и большого объема исторического материала, который им передал "Казмунайгаз". "То есть мы ведем такую же работу, какая проводилась в свое время по Ирану по интерпретации исторической сейсмики и того геологического материала, который у них есть. Эта работа рассчитана на два года, а потом мы надеемся провести переговоры по геологоразведке тех участков, которые интересны как нам, так и национальной компании Казахстана", - рассказал Алекперов.

При этом он подчеркнул, что ЛУКОЙЛ рассчитывает, что запасы на блоке Женис составят минимум 500-700 млн баррелей (около 70-100 млн тонн).