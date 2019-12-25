Козак: России нужен украинский газовый транзит

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Москва заинтересована в сохранении украинского маршрута экспорта газа через 5 лет.

"Мы заинтересованы сохранить и этот маршрут", - отметил он, отвечая на вопрос о перспективах сохранения транзита российского газа через Украину после окончания действия транзитного соглашения.

Он подчеркнул, что если новая схема, утвержденная 20 декабря, покажет исправную работу, российская сторона рассмотрим вопрос продолжения транзитного сотрудничества с Украиной, передает РИА Новости.