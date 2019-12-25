Утреннее ДТП в Алматы унесло две жизни

Сегодня утром в Алмате (Казахстан) в результате столкновения двух легковых автомашин погибли два человека, - сообщила пресс-служба департамента полиции города.

"Столкнулись автомобиль "Лада" и Hyundai Click: водитель автомашины марки "Лада 21905-11" и его пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении полиции, передает РИА Новости.

Водитель Hyundai жив, он доставлен в реанимацию. С травмами различной степени тяжести госпитализированы и его трое пассажиров.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - рассказали в полиции.