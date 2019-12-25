У Азербайджана появился Дом в Берлине

Как сообщили в азербайджанском Госкомитете по работе с диаспорой, в Берлине накануне был открыт и переда в распоряжение живущих в Германии азербайджанцев Дом Азербайджана.

На церемонию открытия прибыл председатель Госкомитета Фуад Мурадов, вместе с ним в мероприятии участвовали посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов, члены Альянса азербайджанцев Германии и простые представители азербайджанской диаспоры.

Фуад Мурадов, выступая, отметил, что Дом Азербайджана в Берлине открывается в день рождения президента Ильхама Алиева, и поздравил главу азербайджанского государства с этим праздником.

"Дома Азербайджана являются точкой опоры для наших соотечественников, местом их встреч и проведения обсуждений. Надеюсь, что эти Дома сыграют серьезную и важную роль в деле организационного становления, единства наших соотечественников, проживающих за рубежом. Наше единство, основа которого заложена учреждением координационных советов, станет еще прочнее", - подчеркнул Мурадов.

После официальных речей гостям церемонии открытия была представлена концертная программа мугамной музыки.