Зурабишвили потребовала решить территориальные споры Грузии с Азербайджаном и Арменией

"Чтобы окончательно состояться как государство, нам нужно сначала определить наши границы, а затем их защитить", - заявила в эксклюзивном интервью программе "Свободное видение" на Первом канале Грузии президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Президент обратила внимание на пограничные участки, не согласованные с соседями, Азербайджаном и Арменией, отметив, что комиссии работали в этом направлении, но, достигнув определенного этапа, процесс остановился.

"Непонятно, почему мы не должны завершить этот процесс среди наших дружественных стран, и наши комиссии должны начать работать в этом направлении, что, фактически, происходит сейчас и что является необходимым", - заявила Зурабишвили, передает Грузия Online.

Итогом этого процесса станет согласованная граница. "Будет неправильно говорить, что она должна проходить тут или там, но это является обязательным этапом для нашего государства, иного мнения нет", - подгеркнула Саломе Зурабишвили.