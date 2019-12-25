Назарбаев: при встречах с Путиным часто нарушаем протокол и спорим

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что во время встреч с российским коллегой Владимиром Путным главы государств часто нарушают протокол и спорят.

Назарбаев подчеркнул, что между ним и Путиным сложились доверительные отношения.

"Каждая наша встреча выходит за рамки утвержденного регламента, нередко превышая отведенное протоколом время. Мы часто обсуждаем вопросы, обмениваемся мнениями, иногда спорим, пытаемся доказать правильность своей позиции. Это нормальные рабочие моменты лидеров двух крупнейших государств Евразии. Как известно, в спорах рождается истина", - подчеркнул первый президент Казахстана.

Он также отметил, что Путин, возглавив РФ, уже имел политический опыт.

"Вместе с тем он был открыт и был готов прислушаться к мнению своих друзей и коллег", - приводит РИА Новости слова Назарбаева.