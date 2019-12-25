"Ростех" намерен войти в мусорный бизнес

"Ростех" может стать федеральным оператором по вывозу и переработке промышленных отходов – с таким предложением выступил глава госкорпорации Сергей Чемезов, направив соответствующее письмо вице-премьеру Алексею Гордееву, курирующему в правительстве обращение с отходами.

Федеральным оператором по обращению с отходами I–II класса (радиоактивные отходы, ртутные лампы, батарейки) является Росатом, оператором по твердым коммунальным отходам (ТКО) – "Российский экологический оператор" (РЭО), а вот отсутствие оператора по работе с отходами III–V классов угрожает своевременному исполнению мероприятий по нацпроекту "Экология", - утверждает в послании Чемезов, передает NEWS.ru.