Избитая в Ингушетии девочка вышла из больницы

Сегодня в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве выписали семилетнюю девочку из Ингушетии Аишу Аджигову, которой ампутировали руку после истязаний тети.

При выписке девочки присутствовали ее мама, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, ее лечащий врач и президент НИИ Леонид Рошаль. Выйдя из здания НИИ, Аиша улыбалась и бегала между установленными видеокамерами, - передает РИА Новости.

Напомним, семилетняя девочка с множеством травм была госпитализирована в детскую больницу Назрани 4 июля, затем ее доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. В начале августа медикам пришлось ампутировать ей часть правой руки.

По данным следствия, травмы ребенку нанесла ее тетя, в семье которой девочка воспитывалась. Женщине предъявлено обвинение по ст.111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, она находится под арестом. Мать пострадавшей сначала собирались лишить родительских прав, но позже она стала законным представителем дочери.