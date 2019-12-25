Сербия построила свой "Турецкий поток"
Сербская сторона завершила укладку труб на своем участке газопровода "Турецкий поток", сообщил генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович.
Он уточнил, что страна завершила укладку труб на участке интерконнектора "граница Болгарии - граница Венгрии".
"Да, мы можем с удовольствием констатировать, что Сербия свою часть работы, когда речь идет об укладке труб, на участке интерконнектора "граница Болгарии - граница Венгрии", выполнила. Работы завершены", - приводит ТАСС слова Баятович.
Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" старший аналитик "УралСиб" Алексей Кокин, у проекта есть все шансы на успешное завершение. "Насколько я понимаю, через несколько недель состоится открытие, по крайней мере, первого участка. Когда состоится открытие следующего участка, который идет в Болгарию и Италию, я точно не знаю, но, по крайней мере, те две нитки, которые идут в Турцию, будут открыты в январе", - отметил эксперт.
Говоря о венгерском участке газопровода, Кокин отметил, что Венгрия всегда высказывала заинтересованность в реализации "Турецкого потока".
"Венгрия всегда достаточно заинтересована была в этом трубопроводе. О каких-то трудностях я слышал только в Болгарии, но и они, насколько я понимаю, разрешились, Болгария выразила готовность участвовать в проекте. А Венгрия всегда была сторонником проекта, никогда никаких проблем с венгерским интересом не было", - продолжил аналитик.
При этом он заявил, что не видит угрозы срыва прокладки "Турецкого потока", как это случилось ранее с "Северным потоком - 2".
"С технической точки зрения, строительство наземной части газопровода гораздо проще, чем морской. Кроме того, опыта у "Газпрома" тут тоже гораздо больше. Поэтому трудно говорить о том, что санкции против каких-то подрядчиков способны остановить реализацию проекта. Если это будет необходимо, подрядчики могут быть заменены. Сейчас вопрос, на мой взгляд, заключается в темпах работы Болгарии, но не более того", - заключил Алексей Кокин.
Вестник Кавказа
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