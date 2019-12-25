Зачем Ирану морские учения с Китаем и Россией

Военные моряки Ирана, России и Китая отрабатывают в Индийском океане действия по борьбе с терроризмом и пиратством, а также обеспечение безопасности, - заявил сегодня новый посол Ирана в РФ Казем Джалали.

"Цель этих учений – мир и стабильность в регионе, борьба с терроризмом и морским пиратством", - сообщил он, передает РИА Новости.

Тегеран убежден, что обеспечение безопасности в районе Индийского океана и в Персидском заливе играет большую роль в расширении экономических связей между Ираном и Россией, а работа над транспортным коридором Север-Юг, который призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией и объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России напрямую зависит от вопросов безопасности, - добавил посол.

Напомним, отряд боевых кораблей Балтийского флота России после завершения учений "Индра-2019" отправился в Иран, а в пятницу, 27 декабря, в Индийском океане пройдут совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая "Пояс морской безопасности".