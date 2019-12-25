Жээнбеков переживает за судьбу Атамбаева

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, заявил, что ему не безразлична судьба экс-главы государства Алмазбека Атамбаева.

Он напомнил, что был соратником Атамбаева во время мартовской революции 2005-го года и апрельской 2010-го.

"Мы вместе боролись со всеми режимами, которые не воспринимал наш народ", - отметил Жээнбеков.

Жээнбеков заявил, что его адрес было множество нападок со стороны предшественника, но он на них никогда не отвечал. "Для меня важнее единство страны. Были попытки расколоть наше общество, были призывы к изменению конституционного строя. Он (Атамбаев – прим ред) привел и меня, и себя, и государство в тупик", - посетовал президент Киргизии.

Он также отметил, что раньше они могли решить свои вопросы с Атамбаевым вдвоем и лично, но теперь, после массовых беспорядков во время спецоперации по задержанию экс-главы государства, "все вопросы должны решаться по закону". "Мне нелегко видеть это. Но я должен защищать интересы общества, а не одного человека", - приводит РИА Новости слова Жээнбекова.