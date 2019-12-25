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Пашинян попытался закрыть "Что? Где? Когда?" в Армении

Пашинян попытался закрыть &quot;Что? Где? Когда?&quot; в Армении

Правительство Армении впервые за 17 лет не выделило средства на оплату лицензии на выход в эфир армянской версии телепередачи "Что? Где? Когда?", поэтому ведущему Карену Кочаряну пришлось лично отправиться в Москву для покупки лицензии на показ программы в 2020 году.

"Весенний сезон телеигры мы снимаем в феврале. Если все пройдет складно, то мы успеем устроить съемки. Мой оптимизм имеет под собой твердую основу - за одну неделю мы собрали деньги на один сезон", - поделился ведущий.

По его словам, в сборе средств приняли участие очень много людей. "Очень многие послали по 1000 драм (около $2). Некоторые пообещали отправить крупную сумму денег.

Участвовали в сборах все - и дети, и молодежь, и организации", - отметил Кочарян, добавив, что затрудняется сказать, есть ли среди пожертвовавших члены правительства, передает Спутник-Армения.

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Вестник Кавказа

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