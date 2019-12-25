Грузинские огнеборцы тушат лесные пожары

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии зафиксировала в стране 10 лесных пожаров, в том числе вблизи грузино-армянской границы, у села Ирганчай Дманисского района (край Квемо Картли). И если с большинством возгораний сотрудникам управления удалось оперативно справиться, то с пожаром в Атенском лесу Горийского района (край Шида Картли) несколько десятков пожарных боролись всю ночь, - говорится в распространенном сегодня сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями (СУЧС) МВД Грузии.

"К этому времени очаги пожара друг от друга отделены. На данный момент нам сложно будет говорить о масштабах ареала распространения огня, потому что данные уточняются. На месте мобилизована живая сила", - рассказал губернатор края Георгий Ходжеванившили, передает ТАСС.

На месте пожара уже разбит чрезвычайный штаб, его члены не исключают, что к тушению пожара сегодня подключится вертолет. Из-за сложного рельефа местности спасатели собираются задействовать и гусеничную технику, а число пожарных увеличится до 200 человек.