"Северный поток -2" достроит Китай?

У "Газпрома", вопреки санкциям США против "Северного потока -2", еще есть способы завершить прокладку газопровода, в частности, обратиться за помощью к Китаю или другим сдержанным по отношению к санкциям странам. Об этом заявил аналитик Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов в своей авторской статье, опубликованной Московским центром Карнеги.

"Конечно, в мире совсем немного инжиниринговых компаний, предоставляющих аналогичные услуги... Но они есть. Проблема для "Газпрома" тут скорее в том, что почти все компании-конкуренты и трубоукладчики зарегистрированы в связанных с Западом юрисдикциях, а не в странах-изгоях, для которых дополнительные американские санкции не стали бы чем-то из ряда вон выходящим", - отметил Капитонов.

Он заявил, что компании, строящие морские газопроводы, в основном находятся в странах с традиционно сильной морской нефтегазодобычей. Это, по словам Капитонова, прежде всего, США, Великобритания, Нидерланды, Румыния, но есть и менее привязанные к национальной нефтегазовой промышленности компании из Италии, Франции, Швейцарии, а также существует восточный сектор с компаниями из ОАЭ, Малайзии, Китая и Ирана

Он обратил внимание на то, что у "Газпрома" есть собственное судно "Академик Черский", которое сейчас находится в порту Находки.

"Поэтому "Газпрому" придется или пригнать с Дальнего Востока собственное судно, или обратиться за помощью, например к китайским компаниям, которые более сдержанно относятся к санкционным угрозам со стороны США", - отмечает Капитонов.

Он также не исключает, что необходимое для прокладки трубопровода судно можно приобрести через цепочку фирм. "Да, это дорого: судно-трубоукладчик может стоить и $300 млн, и даже $500 млн. Но ржавеющая в водах Балтики труба финансово, репутационно да и символически гораздо хуже", - заключает эксперт.

Напомним, ранее президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что на строительство трубоукладчика потребуется около шести лет.