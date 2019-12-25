В турецкой провинции Кайсери перевернулся автобус, есть пострадавшие - СМИ

Минувшей ночью в турецкой провинции Кайсери на скользкой от гололедbws дороге перевернулся пассажирский автобус, - сообщает газета Cumhuriyet.

ДТП произошло в районе 3:00 (совпадает с мск) ночи. Водитель автобуса, следовавшего в Кайсери из Вана, не справился с управлением из-за гололедицы, и автобус перевернулся, передает РИА Новости.

Пострадавшие, а их не менее 23 человек, были доставлены в ближайшие больницы, - пишет издание.