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В турецкой провинции Кайсери перевернулся автобус, есть пострадавшие - СМИ

В турецкой провинции Кайсери перевернулся автобус, есть пострадавшие - СМИ

Минувшей ночью в турецкой провинции Кайсери на скользкой от гололедbws дороге перевернулся пассажирский автобус, - сообщает газета Cumhuriyet.

ДТП произошло в районе 3:00 (совпадает с мск) ночи. Водитель автобуса, следовавшего в Кайсери из Вана, не справился с управлением из-за гололедицы, и автобус перевернулся, передает РИА Новости.

Пострадавшие, а их не менее 23 человек, были доставлены в ближайшие больницы, - пишет издание.

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