В Чечне открыли объездную дорогу в обход Гудермеса

Накануне в Чечне завершилось строительство второго этапа объездной дороги в обход города Гудермеса. Это позволит разгрузить федеральную трассу Р-217 "Кавказ" и снизить аварийность. В торжественной церемонии открытия принял участие глава региона Рамзан Кадыров.

"Мы торжественно открыли второй этап автодороги "Обход Гудермеса". Она имеет стратегическое значение для Гудермесского района, всей Чечни и Юга России. Ввод в эксплуатацию объекта значительно увеличит пропускную способность федеральной трассы Р-217 "Кавказ" и снизить количество ДТП с тяжкими последствиями. Дорога протяженностью 12,5 км имеет четырехполосное движение. Она относится к первой технической категории. На участке построены транспортная развязка, мост через реку Мичик и путепровод для сельхозпроезда. Дорога идеально ровная, комфортная и качественная. Могу с уверенностью об этом сказать, поскольку перед открытием протестировал объект и держал под личным контролем весь ход строительства. Хочу выразить искреннюю признательность президенту России Владимиру Путину, который лично поддержал нашу просьбу и предложение о строительстве данного участка магистрали "Кавказ"!", - написал в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" Рамзан Кадыров.

"Уходящий год выдался традиционно успешным для дорожного хозяйства нашей республики. Построено или реконструировано пять мостов и девять участков автодорог общей протяженностью 44,7 км. Произведен ремонт на 34-х участках дорог (140,3 км) и аварийно-восстановительные работы на 33 объектах. Также возведена база Грозненского ГУДЭП. Я выразил благодарность дорогому БРАТУ, заместителю председателя правительства Чечни - министру автомобильных дорог республики Абубакару Тумхаджиеву и всей его команде за высокий профессионализм и верность избранному делу, - добавил Кадыров.