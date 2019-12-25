Нурмагомедов поделился впечатлениями о поездке в Казахстан

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов на своей странице в соцсети Instagram поделился впечатлениями от визита в Алматы.

"Устали, весь день на суете, но самое главное все по плану", - отметил боец.

Напомним, в Алматы спортсмен прибыл накануне, боец станет почетным гостем турнира Gorilla Fighting Championship 23, который пройдет 25 декабря на "Алматы Арене". Кроме того, чемпион UFC встретится с казахстанскими болельщиками.