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Нурмагомедов поделился впечатлениями о поездке в Казахстан

Нурмагомедов поделился впечатлениями о поездке в Казахстан

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов на своей странице в соцсети Instagram поделился впечатлениями от визита в Алматы.

"Устали, весь день на суете, но самое главное все по плану", - отметил боец.

Напомним, в Алматы спортсмен прибыл накануне, боец станет почетным гостем турнира Gorilla Fighting Championship 23, который пройдет 25 декабря на "Алматы Арене". Кроме того, чемпион UFC встретится с казахстанскими болельщиками.

 
 
 
 
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A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Dec 24, 2019 at 5:38am PST

 

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Вестник Кавказа

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